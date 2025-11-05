Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nigeria: Während Trump sich um die verfolgten Christen kümmert, schweigt Wadephul

Nigeria: Während Trump sich um die verfolgten Christen kümmert, schweigt Wadephul

Nigeria: Während Trump sich um die verfolgten Christen kümmert, schweigt Wadephul

Nigerias Außenminister Tuggar und Deutschlands Außenminister Wadephul
Nigerias Außenminister Tuggar und Deutschlands Außenminister Wadephul
Nigerias Außenminister Tuggar und Deutschlands Außenminister Wadephul: keine kritischen Worte. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
JF-Plus Icon Premium Nigeria
 

Während Trump sich um die verfolgten Christen kümmert, schweigt Wadephul

US-Präsident Trump droht Nigeria mit massiven Konsequenzen, wenn die Christenverfolgung nicht aufhört. Und Deutschlands Außenminister Wadephul? Dem kommt nicht einmal das Wort „Christen“ über die Lippen, als er am Dienstag Nigerias Außenminister zu Gast hat. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Nigerias Außenminister Tuggar und Deutschlands Außenminister Wadephul: keine kritischen Worte. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles