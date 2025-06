Marcel Fratzschers erbitterter Kampf gegen die Wirklichkeit

Anzeige

Die Behauptung, andere würden in ihrer eigenen Blase leben, gehört zum Werkzeugkasten der politischen Polemik, läßt sich damit doch trefflich gegen ebendiese Wirklichkeit ankämpfen. Ein absurdes Beispiel bietet der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. In einem Beitrag für die Zeit nimmt der Ökonom Friedrich Merz beim Wort, als wenn dieser tatsächlich die großangekündigte Migrationswende hinlegen würde. Für Fratzscher der Beginn der Apokalypse: „Mit dem angekündigten Vorgehen höhlen ausgerechnet Regierungsverantwortliche unsere Demokratie aus, vertiefen die politische Spaltung und verstärken den Zulauf zur AfD. Zudem schwächen sie mit ihrem nationalen Alleingang Europa – in Zeiten, in denen ein starkes Europa wichtiger denn je ist. Und sie richten erheblichen wirtschaftlichen Schaden an.“