USA greifen in Iran-Krieg ein / Mullahs drohen mit Konsequenzen

WASHINGTON/TEHERAN/TEL AVIV. Die iranische Regierung hat nach mehreren US-Militärschlägen auf iranische Atomanlagen Konsequenzen angekündigt. „Die Ereignisse von heute Morgen sind ungeheuerlich und werden dauerhafte Folgen haben. Jedes einzelne Mitglied der UN muß angesichts dieses äußerst gefährlichen, gesetzlosen und kriminellen Verhaltens alarmiert sein“, schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf X.

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran’s peaceful nuclear installations.

