Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Zehn Jahre danach: Heute sollen wir Angela Merkel dankbar sein

Sind wir ihr dankbar? Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
JF-Plus Icon Premium Zehn Jahre danach
 

Heute sollen wir Angela Merkel dankbar sein

Am 27. Oktober 2015 sagte der österreichische Migrationsforscher Rainer Bauböck: „In zehn Jahren wird man Kanzlerin Merkel dankbar sein.“ Heute ist dieses zehn Jahre später. Und jetzt? Ein Kommentar.

