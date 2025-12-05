Anzeige
Rentenpaket: Friedrich Merz rettet mit Volksfrontmanöver seine Koalitionsmehrheit

Mit gesenktem Kopf verläßt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (l.) nach der Debatte über das Rentenpaket den Plenarsaal des Bundestages. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
JF-Plus Icon Premium Rentenpaket
 

Friedrich Merz rettet mit Volksfrontmanöver seine Koalitionsmehrheit

Die von der CDU-Führung klandestin eingefädelte Zusammenarbeit mit der Linkspartei beim Rentenpaket wird die Union teuer zu stehen kommen. Das spaltet nicht nur die eigene Partei, sondern rückt auch die SPD an die Seite der SED-Erben. Bundeskanzler Merz zahlt einen zu hohen Preis. Ein Kommentar von Ulrich Clauß.

