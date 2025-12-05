Friedrich Merz rettet mit Volksfrontmanöver seine Koalitionsmehrheit

Die von der CDU-Führung klandestin eingefädelte Zusammenarbeit mit der Linkspartei beim Rentenpaket wird die Union teuer zu stehen kommen. Das spaltet nicht nur die eigene Partei, sondern rückt auch die SPD an die Seite der SED-Erben. Bundeskanzler Merz zahlt einen zu hohen Preis. Ein Kommentar von Ulrich Clauß.