Freifahrtschein für Antifa-Terror

Die linksextreme EU-Parlamentarierin Ilaria Salis wird für ihren Antifa-Terror noch geschützt. Foto: picture alliance / ipa-agency | Francesco Enriquez

Es ist ein Tiefpunkt; selbst fürs EU-Parlament. Es schützt die Antifa-Schlägerin Ilaria Salis, die in Ungarn politische Gegner angriff und schwer verletzte. Daß ihr Abgeordnetenstatus die Linksextremistin schützt, ist ein Armutszeugnis für den „Werte-Westen“. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.