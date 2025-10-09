Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
EU schützt Linksextremistin: Freifahrtschein für Antifa-Terror

Die linksextreme EU-Parlamentarierin Ilaria Salis wird für ihren Antifa-Terror noch geschützt.
Die linksextreme EU-Parlamentarierin Ilaria Salis wird für ihren Antifa-Terror noch geschützt. Foto: picture alliance / ipa-agency | Francesco Enriquez
Freifahrtschein für Antifa-Terror

Es ist ein Tiefpunkt; selbst fürs EU-Parlament. Es schützt die Antifa-Schlägerin Ilaria Salis, die in Ungarn politische Gegner angriff und schwer verletzte. Daß ihr Abgeordnetenstatus die Linksextremistin schützt, ist ein Armutszeugnis für den „Werte-Westen“. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

