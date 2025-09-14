„Es wechseln die Zeiten“ – wie die linksgrüne Sonne an Strahlkraft verliert

Der linksgrüne Möchtegern-Kanzler Robert Habeck hat seine Strahlkraft eingebüßt, mit ihm sein Milieu. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld / JF-Montage

Die alten Torwächter der eingehegten Denk- und Sprachzonen werden nervös, während alternative politische und mediale Kräfte an Boden gewinnen. Zugleich befindet sich die linksgrüne Sonne im Sinkflug. Das zeigt sich schon am verhinderten Bündniskanzler Habeck. Ein Kommentar von Thorsten Hinz.