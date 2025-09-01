Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Der Fall Liana K.: Die Schuldfrage stellen

Der Fall Liana K.: Die Schuldfrage stellen

Der Fall Liana K.: Die Schuldfrage stellen

Liana K., die am 11. August mutmaßlich Opfer eines irakischen Asylbewerbers wurde. Wer hat schuld?
Liana K., die am 11. August mutmaßlich Opfer eines irakischen Asylbewerbers wurde. Wer hat schuld?
Liana K. hatte gerade eine Ausbildung angefangen. Foto: Privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter
JF-Plus Icon Premium Der Fall Liana K.
 

Die Schuldfrage stellen

Nach dem Tod von Liana K. schieben sich alle Beteiligten den Schwarzen Peter zu. Es ist ein erbärmliches Schauspiel der formvollendeten Verantwortungslosigkeit. Und die nächsten Migranten werden schon eingeflogen. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Liana K. hatte gerade eine Ausbildung angefangen. Foto: Privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement