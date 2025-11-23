Die Rettung der Rente kommt nicht vom Vater Staat

Die CDU versprach noch 1978 sichere Renten: Der kulturelle Wandel machte diese Hoffnung zunichte. Foto: picture alliance / dpa

Ganz Deutschland streitet jetzt darüber, wie das Rentensystem zu erhalten ist. Daß der Staat seine Verantwortung dafür abtreten sollte, fällt wenigen ein – trotz guter Argumente. Ein Plädoyer von Robert Willacker.