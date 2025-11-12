Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Hysterie um die AfD: Der Wahnsinn von Kiel und der wirkliche Niedergang der Demokratie

Hysterie um die AfD: Der Wahnsinn von Kiel und der wirkliche Niedergang der Demokratie

Hysterie um die AfD: Der Wahnsinn von Kiel und der wirkliche Niedergang der Demokratie

Demokratie verloren? In Kiel herrscht die große Aufregung.
Demokratie verloren? In Kiel herrscht die große Aufregung.
Demokratie verloren? In Kiel herrscht die große Aufregung. Foto: picture alliance / Chromorange | MPfoto71
JF-Plus Icon Premium Hysterie um die AfD
 

Der Wahnsinn von Kiel und der wirkliche Niedergang der Demokratie

Es ging um einen Straßenumbau. Weil die AfD einem Antrag der Grünen zum Erfolg verhalf, ist in Kiel seit Tagen der Teufel los. Das sagt genauso viel über den Zustand der Demokratie aus wie die Steinmeier-Rede. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Demokratie verloren? In Kiel herrscht die große Aufregung. Foto: picture alliance / Chromorange | MPfoto71
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles