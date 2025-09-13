Anzeige
Vertrauenskrise: Der Staat erodiert

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) allein auf weiter Flur, während der Staat unter seiner Regierung erodiert. Foto: picture alliance / dts-Agentur | – / JF-Montage
Der Staat erodiert

Die öffentlich Bediensteten sind zu Geiseln einer dysfunktionalen Ordnung dieses Staates geworden. Das hat auch Folgen für die politischen Verhältnisse im Land. Kurz gesagt: Der Kanzler hat fertig. Ein Kommentar von Ulrich Clauß.

