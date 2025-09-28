Der ÖRR-Zwangsbeitrag muß enden

Die vom NDR geschaßte Julia Ruhs: Aus der Glotze kommt nur noch Linkes. Foto: JF-Montage

Alle zahlen, damit nur Linke profitieren können: Mit dem Aus für Julia Ruhs macht sich der ÖRR überflüssig – und der Rundfunkbeitrag ist nicht länger zu rechtfertigen. Ein Kommentar von Frank Hauke.