Der nächste Bas-Crash

SPD-Chefin Bärbel Bas steckt ihren Koalitionspartnern von der Union immer wieder die Zunge raus. Foto: picture alliance/dpa | Harald Tittel

Erst die Eigenmächtigkeit beim Rentenpaket, dann die Ansage, Arbeitgeber zu „bekämpfen“ und nun Entschärfungen beim Bürgergeld. SPD-Chefin Bärbel Bas fühlt sich bestärkt in ihren sozialistischen Alleingängen. Denn der Kanzler unterwirft sich ihr. Eine Analyse.