Schülerdemos gegen Wehrpflicht: Der deutschen Jugend mangelt es an Patriotismus – schuld sind die Alten

Heute finden in fast 90 deutschen Städten Schülerdemos gegen die Wehrpflicht statt. Dass große Teile der deutschen Jugend nicht für Deutschland kämpfen wollen, hängt mit der Patriotismus-skeptischen Haltung ihrer Eltern und Großeltern zusammen.
Eine verwitterte Deutschlandflagge weht im Wind (Symbolbild). Foto: picture alliance / imageBROKER | Lilly
Bundesweit gehen Schüler heute auf die Straße, um gegen den neuen Wehrdienst zu protestieren. Dahinter steht ein verkrampftes Verhältnis zum eigenen Land. Aber das haben die Jugendlichen von ihren Eltern und Großeltern geerbt. Ein Kommentar.

