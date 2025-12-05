Der deutschen Jugend mangelt es an Patriotismus – schuld sind die Alten

Bundesweit gehen Schüler heute auf die Straße, um gegen den neuen Wehrdienst zu protestieren. Dahinter steht ein verkrampftes Verhältnis zum eigenen Land. Aber das haben die Jugendlichen von ihren Eltern und Großeltern geerbt. Ein Kommentar.