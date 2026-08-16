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Linksliberale Zukunftsträume: Die schöne neue grüne Republik

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Die Grünen-Minister aus Baden-Württemberg Petra Olschowski (4.v.l.) und Oliver Hildenbrand (2.v.r.) beim CSD in Stuttgart 2026: Chance auf eine Mehrheitsfähigkeit im Bund. Foto: picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich
Die Grünen-Minister aus Baden-Württemberg Petra Olschowski (4.v.l.) und Oliver Hildenbrand (2.v.r.) beim CSD in Stuttgart 2026: Chance auf eine Mehrheitsfähigkeit im Bund. Foto: picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich
Die Grünen-Minister aus Baden-Württemberg Petra Olschowski (4.v.l.) und Oliver Hildenbrand (2.v.r.) beim CSD in Stuttgart 2026: Chance auf eine Mehrheitsfähigkeit im Bund. Foto: picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich
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Die schöne neue grüne Republik

Die Berliner Republik ist am Ende, diagnostiziert die Heinrich-Böll-Stiftung – und träumt schon von der nächsten. Heraus kommt vor allem die alte rot-grüne Agenda in neuer Verpackung.

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Die Grünen-Minister aus Baden-Württemberg Petra Olschowski (4.v.l.) und Oliver Hildenbrand (2.v.r.) beim CSD in Stuttgart 2026: Chance auf eine Mehrheitsfähigkeit im Bund. Foto: picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich
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