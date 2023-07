Ex-Geheimdienstler sicher: Pentagon vertuscht Alien-Beweise

Sind wir wirklich allein im Universum? David Grusch, ein ehemaliger US-Militärgeheimdienstmitarbeiter, sagt „Nein“. Er behauptete nun bei einer Anhörung vor dem Kongreß, das Pentagon und die US-Regierung wüßten seit den 1930er Jahren von „nicht menschlichen“ Aktivitäten und vertuschten das gezielt.

Er habe Informationen von mehr als 40 Personen erhalten, die außerirdische Raumschiffe geborgen und untersucht haben wollen. Dort sei es auch zu „biologischen Funden“ gekommen, was stark auf tote außerirdische Flugpiloten hindeute. An geheimen Orten befänden sich Fluggeräte, deren Technologien dem menschlichen Entwicklungsstand deutlich überlegen seien.

A former Intelligence Officer for the US Air Force goes on oath to claim aliens are real and are being hidden by the government. #aliens #alien #grusch #committee #hearing #uaps #uap #ufo #ufos #whistleblower #davidgrusch #senate #senatehearing #congress #nonhuman #coverup pic.twitter.com/0KWpKuRD42

— Empact News (@EmpactNews) July 27, 2023