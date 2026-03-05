Exiliraner Bahrami: „Der Grund für sein Verschwinden waren meine journalistischen Veröffentlichungen“

Anzeige
Junge Freiheit
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Das getötete iranische Oberhaupt Ali Khamenei: verantwortlich für die Verfolgung Oppositioneller. Foto: picture alliance / PIC ONE | Günther Dorn
Der iranische Journalist Pouya Bahrami war 13 Jahre lang in Gefängnissen der Islamischen Republik eingesperrt. Im JF-Interview spricht er über staatliche Repression, mögliche Chancen und Risiken für sein Heimatland.

