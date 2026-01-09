„CDU und CSU sind die Parteien der Zerstörung“ – Peter Hahne rechnet ab

Anzeige

BERLIN. Der Publizist Peter Hahne hat im Interview mit der JUNGEN FREIHEIT eine Generalabrechnung mit CDU und CSU vorgelegt. „Sie sind die Parteien der Zerstörung“, sagte Hahne und nannte die Union sein persönliches Unwort. „Mein Unwort besteht aus sechs Buchstaben: CDU/CSU.“ Berlin sei das beste Beispiel dafür, „wie die CDU alles kaputt macht“. CSU-Chef Markus Söder sei eine „Symbolfigur“ dieser Politik, etwa mit Blick auf die Sprengung der Kernkraftwerke in Bayern. Hahne präsentierte dabei auch sein neues Buch „Warum macht ihr uns kaputt?“

Hahne sprach von „Demokratieheuchlern, die sagen: ‚Unsere Demokratie‘“, während sie in Wahrheit die Zukunft zerstörten. „Eure Zukunft wird systematisch kaputtgemacht“, sagte er gerichtet an junge Zuschauer. Man könne es sich nicht mehr bieten lassen, „daß uns Leute regieren, die uns in Wirklichkeit kaputt machen“. Auch der Begriff Frieden sei pervertiert worden. „Das Unwort schlechthin ist ‚Frieden‘. Wir haben Friedensangst.“

Trotz seiner scharfen Kritik wandte sich Hahne ausdrücklich an junge Menschen. „Ich will verhindern, und das mache ich bis zum letzten Atemzug, daß junge Leute resignieren.“ Es gehe darum, Hoffnung zu machen und klar zu sagen: „Leute, es lohnt sich trotzdem, hierzubleiben.“ Mit Blick auf den Umgang mit der AfD fügte Hahne spöttisch hinzu: „Irgendwo müssen die V-Leute doch sein.“