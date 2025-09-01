Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

AfD in Köln: „Wir lassen uns nicht den Mund verbieten“

AfD in Köln: „Wir lassen uns nicht den Mund verbieten“

AfD in Köln: „Wir lassen uns nicht den Mund verbieten“

AfD-Politiker Christer Cremer trägt eine rote Kappe mit der Aufschrift Köln wieder groß machen und klatscht in die Hände. Er steht im Anzug mit gestreifter Krawatte in einem Innenraum und spricht im Wahlkampf über das Thema Mund verbieten. AfD-Kreissprecher Christer Cremer mit Wahlkampfmütze: Der Kölner AfD-Kreissprecher lehnt das Fairness-Abkommen ab. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
AfD-Politiker Christer Cremer trägt eine rote Kappe mit der Aufschrift Köln wieder groß machen und klatscht in die Hände. Er steht im Anzug mit gestreifter Krawatte in einem Innenraum und spricht im Wahlkampf über das Thema Mund verbieten. AfD-Kreissprecher Christer Cremer mit Wahlkampfmütze: Der Kölner AfD-Kreissprecher lehnt das Fairness-Abkommen ab. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
AfD-Kreissprecher Christer Cremer mit Wahlkampfmütze: Der Kölner AfD-Kreissprecher lehnt das Fairness-Abkommen ab. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
JF-Plus Icon Premium AfD in Köln
 

„Wir lassen uns nicht den Mund verbieten“

Ein „Fairneß-Abkommen“ der Parteien in Köln sorgt deutschlandweit für Schlagzeilen. Das Ziel: Nicht kritisch über Migration reden. Die JUNGE FREIHEIT sprach mit denjenigen, die es nicht unterzeichnen durften – und auch gar nicht wollen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

AfD-Kreissprecher Christer Cremer mit Wahlkampfmütze: Der Kölner AfD-Kreissprecher lehnt das Fairness-Abkommen ab. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement