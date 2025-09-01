Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Baden-Württemberger finanzieren Bananenfaser-Binden für Burundi

JF-Exklusiv: Baden-Württemberger finanzieren Bananenfaser-Binden für Burundi

JF-Exklusiv: Baden-Württemberger finanzieren Bananenfaser-Binden für Burundi

Burundi. Deckte den Irrsinn mit seiner Anfrage auf: AfD-Abgeordneter Dennis Klecker. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich
Burundi. Deckte den Irrsinn mit seiner Anfrage auf: AfD-Abgeordneter Dennis Klecker. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich
Deckte den Irrsinn mit seiner Anfrage auf: AfD-Abgeordneter Dennis Klecker. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Baden-Württemberger finanzieren Bananenfaser-Binden für Burundi

Eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Dennis Klecker zeigt: Baden-Württemberg fördert in Burundi Dutzende Kleinstprojekte – von Geflügelzucht bis Bananenbinden. Gleichzeitig entstehen teure Auslandsbüros.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Deckte den Irrsinn mit seiner Anfrage auf: AfD-Abgeordneter Dennis Klecker. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement