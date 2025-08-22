AfD in Nordrhein-Westfalen könnte ihr Ergebnis verdreifachen

Anzeige

DÜSSELDORF. Wären ham kommenden Sonntag Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, würde die AfD mit 15 Prozent als drittstärkste Kraft daraus hervorgehen. Damit würde sie ihr Ergebnis gegenüber den Wahlen von 2020 verdreifachen, wie aus einer neuen Insa-Umfrage im Auftrag des Nachrichtenportals Nius hervorgeht.

Demnach käme die CDU auf Platz eins mit 36 Prozent, gefolgt von der SPD mit 27 Prozent. Die Grünen, die mit den Christdemokraten die Landesregierung stellen, erreichen hier zehn Prozent. Die Linkspartei könnte mit sechs Prozent rechnen, die FDP mit vier Prozent, das BSW mit drei Prozent.

Nordrhein-Westfalen wählt am 14. September

Zudem fragte Insa, ob die Wähler mit dem schwarz-grünen Kabinett des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) zufrieden sind. Fast jeder Zweite, 49 Prozent der Befragten, zeigte sich unzufrieden. Eine gegenteilige Auffassung vertraten 41 Prozent. Sieben Prozent gaben an, es nicht zu wissen, drei Prozent wollten keine Angaben machen.