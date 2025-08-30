Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Interview der Woche: US-Regierungsinsider Mike Benz: „Ziel ist, rechte Parteien zu verhindern“

Interview der Woche: US-Regierungsinsider Mike Benz: „Ziel ist, rechte Parteien zu verhindern“

Interview der Woche: US-Regierungsinsider Mike Benz: „Ziel ist, rechte Parteien zu verhindern“

May 29, 2025, Las Vegas, Nevada, USA: MIKE BENZ speaks at Bitcoin 2025 at the Venetian Hotel & Conference Center in Las Vegas, Nevada. Las Vegas USA - ZUMAg247 20250529_znp_g247_036 Foto: Imago / Zumapress WirexGagexSkidmorex
May 29, 2025, Las Vegas, Nevada, USA: MIKE BENZ speaks at Bitcoin 2025 at the Venetian Hotel & Conference Center in Las Vegas, Nevada. Las Vegas USA - ZUMAg247 20250529_znp_g247_036 Foto: Imago / Zumapress WirexGagexSkidmorex
Whistleblower Benz: „Trump begriff gar nicht, wie sich die Zensur unter ihm ausdehnte“, Foto: Imago / Zumapress Wire
JF-Plus Icon Premium Interview der Woche
 

US-Regierungsinsider Mike Benz: „Ziel ist, rechte Parteien zu verhindern“

Der ehemalige Trump-Regierungsmitarbeiter Mike Benz klagt an: US-Außenministerium, CIA, Nato und EU versuchen, im großen Stil in Europa Zensur einzuführen. Im JF-Interview erklärt Benz, der als eine zentrale Figur im Skandal um USAID gilt, wie das funktioniert.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Whistleblower Benz: „Trump begriff gar nicht, wie sich die Zensur unter ihm ausdehnte“, Foto: Imago / Zumapress Wire
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement