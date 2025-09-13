Birgit Kelle über Corona: „Unsere Kinder wurden kaputtgemacht“

Kritikerin Kelle, Buchtitel: „Was unseren Kindern in der Corona-Zeit angetan wurde, ist vielen bis heute nicht bekannt.“ Foto: Privat/Kerstin Pukall & Deutscher Wirtschaftsbuchverlag

Die neue Enquete-Kommission des Bundestags soll bestätigen, wie gut wir durch die Pandemie gekommen sind. Mit diesem Märchen räumt die Publizistin Birgit Kelle auf: Ihr neues Buch „Die Corona-Generation“ offenbart einen moralischen Abgrund.