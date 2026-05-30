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Ausbrüche in Afrika: Droht uns eine globale Ebola-Pandemie?

Ausbrüche in Afrika: Droht uns eine globale Ebola-Pandemie?

Ausbrüche in Afrika: Droht uns eine globale Ebola-Pandemie?

(260525) -- MONGBWALU, 25. Mai 2026 (Xinhua) -- Ein medizinischer Mitarbeiter zieht vor der Beerdigung eines Ebola-Opfers in Mongbwalu in der Provinz Ituri im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) am 24. Mai 2026 Schutzanzüge an. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte am Sonntag, dass im Zuge der verstärkten Überwachung im Rahmen der Ebola-Bekämpfung in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) bislang mehr als 900 Verdachtsfälle identifiziert wurden, darunter 101 bestätigte Fälle. (Str/Xinhua)
(260525) -- MONGBWALU, 25. Mai 2026 (Xinhua) -- Ein medizinischer Mitarbeiter zieht vor der Beerdigung eines Ebola-Opfers in Mongbwalu in der Provinz Ituri im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) am 24. Mai 2026 Schutzanzüge an. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte am Sonntag, dass im Zuge der verstärkten Überwachung im Rahmen der Ebola-Bekämpfung in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) bislang mehr als 900 Verdachtsfälle identifiziert wurden, darunter 101 bestätigte Fälle. (Str/Xinhua)
Ein medizinischer Helfer im Kongo trägt einen Schutzanzug: Teile Afrikas erleben aktuell vermehrt Ebola-Ausbrüche. Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | XXXX
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Droht uns eine globale Ebola-Pandemie?

Ebola ist aktuell in aller Munde. Zwischen berechtigter Vorsicht und medialer Dramatisierung stellt sich die Frage, wie groß das Risiko durch das Virus tatsächlich ist.

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Ein medizinischer Helfer im Kongo trägt einen Schutzanzug: Teile Afrikas erleben aktuell vermehrt Ebola-Ausbrüche. Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | XXXX
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