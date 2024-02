Michael Meyen: „Gecancelt wird, was nicht ins Narrativ paßt“, Quelle: picture alliance/dpa, Chromorange, Michael Bihlmayer

Kaum einer kritisiert die Selbstauslieferung der Medien an Ideologie und Politik so profunde wie der Bestsellerautor Michael Meyen. Doch nun ist der Münchner Kommunikationswissenschaftler selbst in ihr Schußfeld geraten.