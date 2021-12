Die Erfolgsautorin Birgit Kelle pilgerte in einer tiefen persönlichen Krise den Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Nun berichtet sie in ihrem neuen Buch „Camino. Mit dem Herzen gehen“ über diese sehr private Erfahrung. Doch kaum erschienen, traf sie erneut ein Unglück: Die Corona-Impfkritikerin erkrankt gefährlich an Covid19.