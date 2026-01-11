Anzeige
Nach dem Einsatz in Venezuela: Trumps neue Kanonenbootdiplomatie

CIA-Chef John Ratcliffe, US-Präsident Donald Trump und sein Außenminister Marco Rubio (v.l.n.r.) in Mar-A-Lago: Beobachten die Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro. Foto: picture alliance / Anadolu | Donald Trump’s Truth Social Account
Trumps neue Kanonenbootdiplomatie

Mit der Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro öffnet US-Präsident Donald Trump die Büchse der Pandora. Es droht die Rückkehr zum Völkerrecht des Stärkeren – mit verheerenden Folgen. Ein Essay.

