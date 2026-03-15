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Ausländergewalt: Der „kleine Austausch“ in der Kriminalstatistik

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Polizisten legen einem Mann bei einer Verkehrskontrolle der Berliner Polizeiakademie mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr Handschellen an: Wenn Kriminalität überhand nimmt. picture alliance/dpa | Jens Kalaene
Polizisten legen einem Mann bei einer Verkehrskontrolle der Berliner Polizeiakademie mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr Handschellen an: Wenn Kriminalität überhand nimmt. picture alliance/dpa | Jens Kalaene
Polizisten legen einem Mann bei einer Verkehrskontrolle Handschellen an: Wenn Kriminalität überhand nimmt. picture alliance/dpa | Jens Kalaene
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Der „kleine Austausch“ in der Kriminalstatistik

Um das Dogma der Gleichheit aller Menschen auch im Strafvollzug aufrechtzuerhalten, streichen Kriminologen den Begriff Ausländerkriminalität aus ihrem Wortschatz. Über die Realität kann das nicht hinwegtäuschen. Ein Essay von Werner Sohn.

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Polizisten legen einem Mann bei einer Verkehrskontrolle Handschellen an: Wenn Kriminalität überhand nimmt. picture alliance/dpa | Jens Kalaene
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