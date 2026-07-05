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Herrschaft im Mittelalter: Normannen erschufen Sizilien als Staat nach ihren Vorstellungen

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Das Zimmer Rogers im Normannenpalast auf Sizilien zeigt eine Jagdszene.
Das Zimmer Rogers im Normannenpalast auf Sizilien zeigt eine Jagdszene.
Das Zimmer Rogers im Normannenpalast auf Sizilien zeigt eine Jagdszene. Foto: picture-alliance / akg-images / Rainer Hackenberg | / Rainer Hackenberg
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Normannen erschufen Sizilien als Staat nach ihren Vorstellungen

Die Staatenbildungen der Normannen im Mittelalter sind bemerkenswert. Gelang es den früheren Räubern doch, aus Gewalt in kurzer Zeit feste Staaten zu schaffen. Sizilien ist dafür das Musterbeispiel. Von Karlheinz Weißmann.

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Das Zimmer Rogers im Normannenpalast auf Sizilien zeigt eine Jagdszene. Foto: picture-alliance / akg-images / Rainer Hackenberg | / Rainer Hackenberg
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