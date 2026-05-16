Als der „Herzog der Piraten“ über die Normandie herrschte

So stellte man sich im 19. Jahrhundert vor, wie Wikinger auf Plünderfahrt gingen. Foto: picture alliance / opale.photo | Jin Oswell Collection

Die Wikinger haben in der Normandie tiefe Spuren gelassen, die sich bis heute in Ortsnamen halten. Und trotz der Annahme des Christentums durch ihren König blieb das Heidentum noch eine Größe, die mitunter gewaltsam auf sich aufmerksam machte.