Europäische Kommission genehmigt Euro für Bulgarien

BRÜSSEL. Die Europäische Kommission hat den Beitritt Bulgariens zum Euro-Währungsgebiet zum 1. Januar 2026 genehmigt. Das Land am Schwarzen Meer erfülle die notwendigen Kriterien, um den Euro als Landeswährung einzuführen. Damit wäre Bulgarien der 21. Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der dem Währungsgebiet beitritt. Für Juli wird erwartet, daß die EU-Finanzminister der Entscheidung zustimmen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (CDU), zeigte sich erfreut über den baldigen Euro-Beitritt Bulgariens. „Dies wird mehr Investitionen und Handel mit den Partnern im Euroraum sowie mehr Stabilität und Wohlstand für die bulgarische Bevölkerung bedeuten“, schrieb die 66jährige auf X. „Bulgarien wird auch seinen rechtmäßigen Platz bei der Gestaltung von Entscheidungen im Euroraum einnehmen. Gratulation!“

