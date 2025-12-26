Wladimir Lenin: Der erbarmungslose Umstürzler

Die Stürmung des Winterpalasts im Jahr 1917: Wladimir Lenin (im Zirkel) träumte seit seiner Jugend von einem radikalen Umsturz. Fotos: picture alliance/United Archives | WHA /// picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Er wollte alles auf den Kopf stellen – und ließ dafür tausende Köpfe rollen. Doch die Einsicht, welche Folgen Wladimir Lenins Träume hatten, kam für ihn selbst zu spät. Teil 17 der JF-Serie „Bewegende Köpfe“.