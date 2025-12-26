Die atemberaubende Sagrada Família

Die monumentale Basilika Sagrada Família nach Sonnenuntergang: Das Innere glüht rot und orange zu dieser Zeit. Foto: picture alliance / Zoonar | Jens Ickler

Bis 2026 soll die Sagrada Família fertig werden – schon jetzt ist sie die höchste Kirche der Welt. Doch nicht nur die Größe imponiert, sondern auch die Form und die Geschichte des seit Jahrzehnten gebauten Wunders der Architektur.