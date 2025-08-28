Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Schlesien, Ostpreußen und Sudetenland: Bundesregierung lehnt Aufarbeitung der deutschen Vertreibung ab

Schlesien, Ostpreußen und Sudetenland: Bundesregierung lehnt Aufarbeitung der deutschen Vertreibung ab

Schlesien, Ostpreußen und Sudetenland: Bundesregierung lehnt Aufarbeitung der deutschen Vertreibung ab

Lars Klingbeil, Friedrich Merz und Johann Wadephul in der 19. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude: Regierung im Austausch während der Plenarsitzung. Berlin, 11. Juli 2025. Friedrich Merz (CDU) mit Johann Wadephul (CDU) und Lars Klingbeil (SPD) im Bundestag: Regierung weist Aufarbeitung der Vertreibung zurück. Foto: IMAGO / Future Image
Lars Klingbeil, Friedrich Merz und Johann Wadephul in der 19. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude: Regierung im Austausch während der Plenarsitzung. Berlin, 11. Juli 2025. Friedrich Merz (CDU) mit Johann Wadephul (CDU) und Lars Klingbeil (SPD) im Bundestag: Regierung weist Aufarbeitung der Vertreibung zurück. Foto: IMAGO / Future Image
Friedrich Merz (CDU) mit Johann Wadephul (CDU) und Lars Klingbeil (SPD) im Bundestag: Regierung weist Aufarbeitung der Vertreibung zurück. Foto: IMAGO / Future Image
JF-Plus Icon Premium Schlesien, Ostpreußen und Sudetenland
 

Bundesregierung lehnt Aufarbeitung der deutschen Vertreibung ab

Kolonialgeschichte ja, Vertreibungsgeschichte nein. Die Bundesregierung lehnt eine bilaterale Aufarbeitung der Vertreibung der Deutschen nach 1945 ab. Für die Oppostion im Bundestag ist das nicht nachvollziehbar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Friedrich Merz (CDU) mit Johann Wadephul (CDU) und Lars Klingbeil (SPD) im Bundestag: Regierung weist Aufarbeitung der Vertreibung zurück. Foto: IMAGO / Future Image
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement