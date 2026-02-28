Hallo DeepL, wie heißt das nochmal auf japanisch?

Eine Japanerin lernt Englisch: DeepL kann mit den großen Übersetzungsanbietern mithalten. Bild: picture alliance / imageBROKER | Anastasiia Torianyk (Symbolbild)

Es gibt noch Erfolgsgeschichten in Deutschland: das Kölner Start-up DeepL bietet Übersetzungen in mehr als 30 Sprachen an, sowie effiziente Text-Redigate. Damit ist es eine echte Konkurrenz für Google und Konsorten.