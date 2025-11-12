Deutsche Mieter kämpfen mit hohen Energiekosten

Der Blick auf den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten ist für viele Mieter bedrückend (Symbolbild). Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | R7172

Obwohl die Preisspitzen der Energiekrise 2022 und 2023 inzwischen überwunden sind, bleibt die Belastung durch hohe Energiekosten für deutsche Mieter bestehen. Diese Faktoren sorgen für den anhaltenden Kostendruck bei den Heizkosten.