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Krise der deutschen Autobauer: Porsche zwischen China-Schock und Elektro-Kehrtwende

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Porsche kann allein durch seinen Ruf und seine Markenidentität nicht mehr gegen die Konkurrenz bestehen.
Porsche kann allein durch seinen Ruf und seine Markenidentität nicht mehr gegen die Konkurrenz bestehen.
Porsche kann allein durch seinen Ruf und seine Markenidentität nicht mehr gegen die Konkurrenz bestehen. Foto: picture alliance / Sipa USA | Teera Noisakran
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Porsche zwischen China-Schock und Elektro-Kehrtwende

China-Einbruch, eine verfehlte Elektrostrategie und US-Zölle haben Porsche tief getroffen. Nun korrigiert der Sportwagenbauer seinen Kurs, senkt Kosten und setzt wieder stärker auf Verbrenner. Ob daraus ein Comeback wird, dürfte sich jedoch erst in einigen Jahren zeigen.

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Porsche kann allein durch seinen Ruf und seine Markenidentität nicht mehr gegen die Konkurrenz bestehen. Foto: picture alliance / Sipa USA | Teera Noisakran
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