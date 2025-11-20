Spanien zeigt, wie Schiene geht

Der Hochgeschwindigkeitszug AVE ist das Rückgrat von Spaniens Fernverkehr auf der Schiene. Foto: picture-alliance / prismaarchivo | –

Spaniens Bahninfrastruktur zählt zu den besten und modernsten in ganz Europa, nicht zuletzt dank eines umfangreichen Hochgeschwindigkeitsnetzes. Mit einer neuen Ausbauoffensive will die spanische Regierung das Schienensystem nun weiter stärken. Und Deutschland?