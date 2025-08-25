Sondersteuern für Rüstung – Von Marktfreiheit und Verantwortung

Eine Drohne von Rheinmetall bei einer Messe: EU bringt Sondersteuer auf Rüstungsgewinne ins Spiel. Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Spätestens seit dem Ukraine-Krieg boomt die Rüstungsindustrie. Die EU spielt mit dem Gedanken einer Sondersteuer für hohe Gewinne. Dafür gibt es auch historische Beispiele. Doch ist die Idee sinnvoll?