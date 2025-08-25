Anzeige
Internationale Debatte: Sondersteuern für Rüstung – Von Marktfreiheit und Verantwortung

Das Bild zeigt eine Drohne von Rheinmetall bei einer Messe. Einige Politiker fordern eine Sondersteuer auf die hohen Gewinne der Rüstungsindustrie.
Eine Drohne von Rheinmetall bei einer Messe: EU bringt Sondersteuer auf Rüstungsgewinne ins Spiel. Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie
Sondersteuern für Rüstung – Von Marktfreiheit und Verantwortung

Spätestens seit dem Ukraine-Krieg boomt die Rüstungsindustrie. Die EU spielt mit dem Gedanken einer Sondersteuer für hohe Gewinne. Dafür gibt es auch historische Beispiele. Doch ist die Idee sinnvoll?

