Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Macht Wikipedia Konkurrenz: Elon Musk Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Susan Walsh
885.000 Artikel online
 

Musk macht linkem Wikipedia mit „Grokipedia“ Konkurrenz

Mit seiner neuen KI-Enzyklopädie „Grokipedia“ will Elon Musk eine objektivere Alternative schaffen. Frei von ideologischer Schlagseite und mit ständig aktualisierten Inhalten.
AUSTIN. Elon Musk hat seine KI-generierte Online-Enzyklopädie „Grokipedia“ freigeschaltet. Die Plattform soll eine Alternative zur Wikipedia sein und ist nach Ansicht des Unternehmers objektiver und freier als das Original.

Unter der Versionsnummer 0.1 umfaßt sie aktuell rund 885.000 englischsprachige Artikel – etwa ein Zehntel des Umfangs der Wikipedia. Übersetzungen gibt es keine, Bilder ebenfalls nicht. Viele Texte erreichen große Längen, einige basieren erkennbar auf bestehenden Wikipedia-Einträgen.

Musk hatte die Entwicklung einer eigenen Enzyklopädie angekündigt, weil ihm die Wikipedia seit Jahren als politisch einseitig gilt. Der Unternehmer, der sich für Meinungsfreiheit und offene Debatten einsetzt, will nach eigenen Angaben eine Wissensplattform schaffen, die auf Transparenz und technischer Unabhängigkeit beruht.

Musk will Projekt rasch ausbauen

Der Name der Enzyklopädie lehnt an Musks Chatbot „Grok“ an, den er als eine „nach Wahrheit suchende“ KI beschreibt. Auch andere Persönlichkeiten aus Musks Umfeld teilen die Kritik an Wikipedia. Unternehmer David Sacks, einer seiner langjährigen Weggefährten und inzwischen KI-Beauftragter in der Trump-Regierung, warnte kürzlich, daß Wikipedia massenhaft zum Training von KI-Modellen verwendet werde und damit die ideologische Ausrichtung von Software beeinflusse.

Musk will das Projekt rasch ausbauen – mit dem Ziel, die von Menschen gepflegte Wikipedia langfristig durch ein KI-generiertes, sich selbst aktualisierendes System zu ergänzen. (rr)

