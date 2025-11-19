Frau berichtet von intimer Beziehung zu Konstantin Wecker als Minderjährige

Anzeige

MÜNCHEN. Eine heute 30jährige Frau hat eine frühere Beziehung zum Liedermacher Konstantin Wecker öffentlich gemacht. Sie schilderte, sie habe den Musiker als 15jährige Schülerin nach einem Konzertbesuch kennengelernt, während dieser damals 63 Jahre alt gewesen sei. In der Folge habe er fast täglich mit ihr Nachrichten ausgetauscht und telefoniert.

Nach ihren Angaben entwickelte sich daraus ein enges Verhältnis, das später auch körperlich geworden sei. Als sie 16 gewesen sei, sei es demnach zu mehreren sexuellen Begegnungen in Hotelzimmern gekommen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, legte die Frau der Redaktion Tagebuchaufzeichnungen sowie Chat- und Mailverläufe vor, die die von ihr beschriebene Beziehung belegen sollten.

Die Frau erklärte laut SZ, die Ereignisse hätten sie nachhaltig belastet. Sie befinde sich bis heute wegen der Folgen in therapeutischer Behandlung. Sie habe sich entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen, um – wie sie sagte – als erwachsene Person für die damals 15jährige einzustehen, weil es damals keinen Schutz gegeben habe.

Wecker erwartet keine strafrechtliche Verfolgung

Wecker ließ über einen Anwalt mitteilen, er erinnere sich an eine einvernehmliche Beziehung zu der jungen Frau. Zugleich räumte er nach Darstellung der Süddeutschen Zeitung ein, sein Verhalten sei unter moralischen Maßstäben völlig unangemessen gewesen. Der Anwalt erklärte zudem, der Künstler sei in jener Zeit durch einen ausgeprägten Alkoholkonsum beeinträchtigt gewesen und „nicht Herr seiner Sinne“ gewesen.

Juristische Schritte blieben zunächst aus. Die Frau habe den Vorgang ihrem Anwalt zufolge rechtlich prüfen lassen, berichtete die SZ. Dieser habe von einer Grauzone gesprochen, der Ausgang eines Verfahrens sei offen. Weckers Anwalt teilte dem Blatt mit, der Liedermacher gehe davon aus, im Umgang mit der Betroffenen keine strafbare Handlung begangen zu haben.

Alle Auftritte der aktuellen Tournee abgesagt

Der Musiker hatte in der Vergangenheit mehrfach öffentlich über eigene Exzesse berichtet. Drogenprobleme und jahrelangen Kokainkonsum schilderte er in Büchern und Interviews, ohne jedoch die nun beschriebene Beziehung zu erwähnen. In der Süddeutschen Zeitung wurde darauf hingewiesen, daß Wecker in seinem künstlerischen Werk häufiger über persönliche Verfehlungen reflektierte.

Nach der Bundestagswahl im Februar hatte Wecker in einem Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen seine politische Haltung bekräftigt. „Und wir Künstler müssen unglaublich aufpassen. Wenn die AfD in irgendeiner Weise die Hoheit über die Kultur erlangt, dann ist das unser Ende“, sagte er damals der Zeitung. Es sei noch nicht so weit wie damals. „Ich kann hier ja immer noch auftreten, ohne verhaftet zu werden.“

Bereits vor rund zwei Wochen hatte der 78jährige alle Auftritte seiner aktuellen Tournee für den laufenden Monat abgesagt. Sein Anwalt begründete dies mit einer schweren Erkrankung und einer stationären Behandlung. Wecker war zweimal verheiratet: aus der Ehe mit der 27 Jahre jüngeren Annik Wecker gingen zwei Kinder hervor. Das Paar hatte sich nach eigenen Angaben ebenfalls bei einem Konzert des Sängers kennengelernt. (sv)