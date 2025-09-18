Deutschland hat in der Rentenpolitik einiges zu lernen

Rentner in Deutschland könnten es besser haben, wenn die Regierung sich an anderen Modellen orientieren würde (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Während Deutschlands Rentensystem stark unterfinanziert ist, sieht es in anderen EU-Ländern ganz anders aus. So ist etwa die Rente in Dänemark und in den Niederlanden durchaus besser strukturiert. Was unterscheidet sie von der Bundesrepublik?