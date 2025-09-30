Anzeige
Massenentlassungen: Deutschland auf dem Weg in die Staatswirtschaft

Staats- statt Marktwirtschaft: Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Deutschland auf dem Weg in die Staatswirtschaft

Krise bei Lufthansa, Bosch, VW & Co.: Energie- und Mobilitätswende machen Deutschlands Unternehmen den Garaus. Eine JF-Analyse zeigt, wie sich Deutschland zur Staatswirtschaft entwickelt. Verantwortlich ist die Politik, aber servile Industriekapitäne tragen eine Mitschuld.

