Deutsche Stahl-Exporte erreichen Tiefststand seit 2021

Die Exporte in die USA sanken verglichen mit dem Vorjahreszeitraum zwischen Januar und August mit 2,3 Prozent vergleichsweise geringfügig. Die US-Regierung erhebt seit dem 12. März 2025 Zusatzzölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe von Aluminium, Stahl und Eisen. Insgesamt wurden im laufenden Berechnungszeitraum Eisenwaren und aus Eisen und Stahl gewonnene Güter in Höhe von 2,5 Milliarden Euro aus Deutschland in die Vereinigten Staaten exportiert – das entspricht 6,2 Prozent aller deutschen Exporte dieser Produkte.

Der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Eisen- und Stahlprodukte bleibt der EU-Raum. Mit 3,7 Milliarden Euro – also 9,3 Prozent aller deutschen Exporte zwischen Januar und August dieses Jahres – ist Polen der größte Abnehmer. Darauf folgen Frankreich mit 3,2 Milliarden Euro (8,1 Prozent) und die Niederlande mit 3,0 Milliarden Euro (7,6 Prozent).