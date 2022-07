Bauernproteste greifen auf Deutschland über

BERLIN. Die massiven Proteste niederländischer Bauern haben sich auf andere EU-Staaten ausgeweitet. Neben Spanien, Italien und Polen kommt es auch in Deutschland zu Demonstrationen. Mehrere Bauernverbände riefen dazu auf, sich mit den Protesten in den Niederlanden zu solidarisieren. Seit Sonntag wurden zahlreiche Autobahnbrücken von Landwirten blockiert, die mit Transparenten auf ihre Situation aufmerksam machen.

Auch nehmen viele deutsche Bauern in Grenznähe an den Demonstrationen in den Niederlanden teil. „Ich bin mitgefahren, weil wir Landwirte aus Deutschland uns mit denen aus Holland immer gegenseitig solidarisch zeigen“, sagte ein Landwirt aus Bocholt gegenüber Agrar heute. Hier werde eine ganze Berufsgruppe abserviert. Er wolle darauf hinweisen, „damit andere sehen, daß die Problematik auch auf uns in Deutschland zukommen kann“.

Bauern können sich nicht mehr selbst versorgen

„Wir sind solidarisch mit unseren holländischen Kollegen. Bei uns passiert schon seit Jahren dasselbe, nur mit Salamitaktik“, bestätigte ein Bauer aus Ostfriesland gegenüber Bild „Es werden uns immer mehr Flächen für Schutzgebiete genommen. Das führt dazu, daß wir unsere Tiere nicht mehr von den eigenen Flächen versorgen können“. Der Unterschied zu den Niederlanden sei, „daß die Kollegen sofort in die Zahlungsunfähigkeit rutschen“.

Ebenso wie in den Niederlanden sind deutsche Bauern von verschärften Umweltauflagen betroffen. Am Freitag hatte der Bundesrat einer Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung Nitrat belasteter Gebiete zugestimmt, die auch Änderungen der Düngeverordnungen vorsehen. Viele Landwirte befürchten, daß sie ähnlich wie ihre niederländischen Kollegen wirtschaftlich ruiniert werden. (JF)