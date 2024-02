Merz will Bauern Unterstützung entziehen

Anzeige

BERLIN. CDU-Chef Friedrich Merz hat nach den Bauernprotesten gegen Grünen-Politiker gedroht, den Landwirten die Unterstützung zu entziehen. „Protest und Demonstrationen sind legitime Formen der politischen Meinungsäußerung. Aber Blockaden und brennende Reifen sind es nicht“, schrieb der Sauerländer auf X. Bauern, die sich so verhielten, setzten damit die Zustimmung der CDU/CSU zu den berechtigten Anliegen der Landwirtschaft aufs Spiel.

Hintergrund sind Unmutsbekundungen der Bauern gegen Vertreter der Grünen in den vergangenen Wochen. So waren bei einem Besuch von Grünen-Chefin Ricarda Lang in Magdeburg mehrere Feuer entzündet worden und es gab Versuche, die Abreise der Politikerin zu blockieren.

Weitere Störaktionen richteten sich gegen eine Versammlung der Regierungspartei im bayerischen Ort Hirschaid. Dort hatten rund 300 Personen mit 30 Traktoren und Autos ein Treffen der Grünen gestört. (ag)