Wüsts „spontanes“ Influencer-Video entpuppt sich als PR-Lüge

DÜSSELDORF. Ein erfolgreiches Social-Media-Video von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich als PR-Lüge herausgestellt. Der CDU-Politiker war scheinbar zufällig einem bekannten Influencer-Straßenphotographen begegnet und hatte sich „spontan“ zu einem Fotoshooting bereit erklärt. Tatsächlich war das Treffen jedoch abgesprochen, die „zufällige“ Begegnung inszeniert, berichtet der Kölner-Stadt-Anzeiger.

Demnach hieß es auch Regierungskreisen: „Der Ministerpräsident hat an jenem Tag verschiedene Social-Media-Formate unter anderem an gleicher Stelle wahrgenommen. Daß darunter auch eine Begegnung mit dem genannten Fotografen sein würde, war im Vorfeld den Beteiligten bekannt.“ Die Interaktion zwischen dem Ministerpräsidenten und dem Fotografen sei allerdings aus der Situation heraus geschehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fabiano | Fotograf (@fabian.mit.o)

Wüst kommentiert Video

Der Influencer „Fabiano“ gab ebenfalls zu, im Vorfeld gewußt zu haben, „daß Herr Wüst zu dieser Zeit dort entlanglaufen würde und sich bereit erklärt hat, mitzumachen“. Er werde in Zukunft transparenter darauf hinweisen, wenn ein Treffen vorab geplant war. Zugleich betonte auch er, die Interaktion vor Ort sei „komplett spontan und authentisch“ gewesen. Zudem habe er kein Geld für die Aktion bekommen.