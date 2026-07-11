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Linksextreme Szene: Wer wird eigentlich warum ein Antifa-Fotograf?

Linksextreme Szene: Wer wird eigentlich warum ein Antifa-Fotograf?

Linksextreme Szene: Wer wird eigentlich warum ein Antifa-Fotograf?

Ein Teilnehmer einer rechten Demo bedrängt einen Fotografen: bekanntes Spiel zwischen Rechtsradikalen und Antifa-Fotgrafen.
Ein Teilnehmer einer rechten Demo bedrängt einen Fotografen: bekanntes Spiel zwischen Rechtsradikalen und Antifa-Fotgrafen.
Ein Teilnehmer einer rechten Demo bedrängt einen Fotografen. Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack
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Wer wird eigentlich warum ein Antifa-Fotograf?

Antifa-Fotografen sind unlängst mehr und mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Das ermöglicht interessante Einblicke. Denn welches Persönlichkeitsprofil lässt sich hinter den lüsternen Blicken der linken Freizeit- und Berufsdenunzianten erahnen?

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Ein Teilnehmer einer rechten Demo bedrängt einen Fotografen. Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack
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