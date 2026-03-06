Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Gerhard Trabert: Wenn ein Abgeordneter nicht arbeiten kann

18.11.2023, Parteitag der Linkspartei in der Messe Augsburg: Gerhard Trabert hält eine Rede zur Bewerbung um einen Listenplatz für die Europawahl. Er ist derzeit Abgeordneter im Bundestag, kann aber sein Mandat krankheitsbedingt nicht wahrnehmen.
Der Bundestagsabgeordnete Gerhard Traber (Linkspartei): Ausübung seines Mandats wegen schwerer Krankheit nicht möglich. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
JF-Plus Icon Premium Gerhard Trabert
 

Wenn ein Abgeordneter nicht arbeiten kann

Was passiert, wenn ein Abgeordneter so krank wird, dass er nicht einmal sein Bundestagsmandat zurückgeben kann? Der Fall des Linkspartei-Politikers Gerhard Trabert zeigt eine juristische Lücke im Abgeordnetenrecht.

