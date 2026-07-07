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Landshut: Teppich ausgerollt: Bus verspätet sich, weil Fahrer betet

Landshut: Teppich ausgerollt: Bus verspätet sich, weil Fahrer betet

Landshut: Teppich ausgerollt: Bus verspätet sich, weil Fahrer betet

Fahrt unterbrochen, Gebetsteppich ausgerollt: Ein Busfahrer sorgt für Verunsicherung.
Fahrt unterbrochen, Gebetsteppich ausgerollt: Ein Busfahrer sorgt für Verunsicherung.
Fahrt unterbrochen, Gebetsteppich ausgerollt: Ein Busfahrer sorgt für Verunsicherung. Symbolfoto: picture alliance / KNA | Cristian Gennari
Landshut
 

Teppich ausgerollt: Bus verspätet sich, weil Fahrer betet

Bayern ist als religiöses Land bekannt. Aber das gab es noch nie: Ein Bus verspätet sich auf dem Weg nach Landshut, weil der Fahrer das Transportmittel verlässt, seinen Gebetsteppich ausrollt und Allah anruft.
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LANDSHUT. Ungewöhnlicher Grund für die Verspätung eines Linienbusses in Niederbayern. In dem katholisch geprägten Landstrich stoppte ein Fahrer sein vollbesetztes Fahrzeug, um zu Allah zu beten.

Der Vorfall ereignete sich in Ergolding, auf dem Weg in die Innenstadt von Landshut. Der Mann parkte den Bus in der Marktgemeinde im Landkreis Landshut an einer Haltestelle, stieg aus, ging nach hinten, rollte seinen Gebetsteppich aus und betete.

Fahrer nahm Verspätung in Kauf

„Die Fahrgäste waren überrascht, aber auch verunsichert“, berichtet Sat.1 Bayern. Die Fahrt habe sich dadurch um mehrere Minuten verzögert.

Die Stadtwerke betonen laut dem TV-Sender zwar das Recht auf Religionsfreiheit. Der Fahrbetrieb dürfe aber natürlich nicht unterbrochen werden. Ob dem Fahrer Konsequenzen drohen, ist noch offen. (fh)

Fahrt unterbrochen, Gebetsteppich ausgerollt: Ein Busfahrer sorgt für Verunsicherung. Symbolfoto: picture alliance / KNA | Cristian Gennari
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